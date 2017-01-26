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«Уфалейникель» отправит в простой треть сотрудников
26.01.2017 г. 14:05
«Уфалейникель» отправит в простой треть сотрудников. 730 специалистов завода, штат которого составляет свыше 2 тыс. человек, останутся без работы на неопределенный срок.
«Мы следим за ситуацией, нас это очень беспокоит, цифра большая, но эти сотрудники сохранят за собой рабочие места и будут получать две трети заработной платы. Будем держать ситуацию на контроле», - подчеркнул министр экономического развития региона Сергей Смольников на встрече с руководством предприятия.
В профсоюзе отмечают, что ситуацией обеспокоены не только сотрудники, но и все население Верхнего Уфалея, для которого завод является градообразующим предприятием. На данный момент работают три печи из пяти, сроки простоя пока не определены. Минэкономразвития Челябинской области и руководство «Уфалейникеля» пообещали до конца недели доработать и направить губернатору планы по выводу завода из кризиса. В ближайшее время губернатор Борис Дубровский намерен встретиться с акционерами.
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