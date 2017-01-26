- -6 ... -8 C°
- -7 ... -9 C°
- 59.6356р. + 0.4867
- 64.0248р. + 0.5994
Талисман «Трактора» вошел в тройку лучших маскотов в Восточной конференции КХЛ
26.01.2017 г. 14:03
Талисман «Трактора» вошел в тройку лучших маскотов в Восточной конференции КХЛ. В голосовании на портале Чемпионат.com за него проголосовали более 3 тыс. пользователей. На 300 голосов опережает южноуральского белого медведя барс казахского клуба "Барыс". На первом месте с почти шестью тысячами голосов оказался суровый снеговик новосибирской команды "Сибирь".
Всего в список вошли 15 персонажей. Среди них - омский ястреб, магнитогорский лис, амурский тигр и екатеринбургский лось Автик. Голосование закончится 27 января. Трое финалистов затем поборются за звание самого яркого маскота Континентальной хоккейной лиги с лучшими талисманами Западной конференции. Ими стали бык минского "Динамо", бурый медведь "Локомотива" и рысенок хоккейного клуба "Северсталь".
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 27.09.2016 г. Полиция в Челябинске поймала перекупщика билетов на матчи «Трактора»
- 19.09.2016 г. «Русская медная компания» инвестирует в «Трактор» 100 млн рублей
- 07.09.2016 г. В Челябинске почтят память погибших в авиакатастрофе хоккеистов ярославского «Локомотива»
- 22.08.2016 г. Счетчик лайков команды «Трактор» обнулят и уберут с Кировки
- 28.06.2016 г. Воспитанник челябинского хоккея Сергей Макаров включен в Зал славы в Торонто