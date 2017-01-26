Фото с сайта hctraktor.org

Талисман «Трактора» вошел в тройку лучших маскотов в Восточной конференции КХЛ. В голосовании на портале Чемпионат.com за него проголосовали более 3 тыс. пользователей. На 300 голосов опережает южноуральского белого медведя барс казахского клуба "Барыс". На первом месте с почти шестью тысячами голосов оказался суровый снеговик новосибирской команды "Сибирь".

Всего в список вошли 15 персонажей. Среди них - омский ястреб, магнитогорский лис, амурский тигр и екатеринбургский лось Автик. Голосование закончится 27 января. Трое финалистов затем поборются за звание самого яркого маскота Континентальной хоккейной лиги с лучшими талисманами Западной конференции. Ими стали бык минского "Динамо", бурый медведь "Локомотива" и рысенок хоккейного клуба "Северсталь".

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.01.2017 г.»