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Южноуральцев оштрафовали на 800 тыс. рублей за нарушение закона о тишине. Эту сумму взыскали за семь месяцев с мая 2016 года, когда документ вступил в силу на территории Челябинской области. В общей сложности на рассмотрение мировым судьям направили 779 административных протоколов на «громких» соседей и заведения. Запрет на шум действует с 22:00 до 6:00 часов по будням и с 23:00 до 8:00 в выходные и праздничные дни. В это время нельзя слушать громкую музыку, кричать и запускать салюты.

За нарушение физлицам грозит штраф размером от одной до пяти тысяч рублей, должностным - от пяти до 25 тыс., а для юрлиц тариф на шум - от 10 до 100 тыс. В 2016-м наряду с обычными любителями шумных посиделок пострадало много баров и ресторанов. А наиболее громкими оказались кальянные.

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Все новости за 26.01.2017 г.»