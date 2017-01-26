Фото с сайта 74.мвд.рф

«Заминировавшую» обувной магазин женщину отправили на исправительные работы. Сообщение о бомбе, заложенной в торговой точке сети "Галера" на северо-западе, поступило в диспетчерскую службу 14 февраля 2016 года. Со своего мобильного телефона звонила 41-летняя Светлана Хамулевич. В этот момент она была пьяна. На место происшествия тут же выехали экстренные службы. Полицейские оцепили территорию, эвакуировали жителей дома №194 по проспекту Победы, а также отвели на безопасное расстояние сотрудников и покупателей магазина. Из-за угрозы взрыва здание отключили от газоснабжения. За ложное сообщение о минировании суд назначил женщине обязательные работы сроком на 320 часов.

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Все новости за 26.01.2017 г.»