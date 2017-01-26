Челябинск
- -6 ... -8 C°
- -7 ... -9 C°
- 59.6356р. + 0.4867
- 64.0248р. + 0.5994
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
Из-за массового ДТП на трассе М5 парализовано движение
26.01.2017 г. 13:33
Скриншот видео Ильнура Фахретдинова / vk.com/inzidentmiass
Из-за массового ДТП на трассе М5 парализовано движение. Несколько грузовиков и легковых машин буквально образовали ком металла в районе поворота на деревню Травники. Видеозапись с места аварии появилась в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». Массовая авария произошла на отрезке трассы, где установлен металлический отбойник. В результате магистраль оказалась наглухо перекрыта. Сейчас на месте происшествия работают полиция и техника аварийных служб. О пострадавших пока официально не сообщается. Однако в соцсетях пользователи пишут, что жертвы все же есть.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 25.01.2017 г. КамАЗ-лесовоз перевернулся после столкновения с фурой, один человек погиб
- 25.01.2017 г. В страшном ДТП на трассе М5 погибли четверо человек
- 19.01.2017 г. 37-летняя женщина погибла в аварии с двумя грузовиками в тумане
- 16.01.2017 г. Водитель иномарки попал в больницу после ДТП с грузовиком на трассе М5
- 12.01.2017 г. В ДТП на трассе М5 под Миассом погибла 69-летняя челябинка