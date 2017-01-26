  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -6 ... -8 C°
  • -7 ... -9 C°
  • 59.6356р. + 0.4867
  • 64.0248р. + 0.5994
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Из-за массового ДТП на трассе М5 парализовано движение

26.01.2017 г. 13:33

Из-за массового ДТП на трассе М5 парализовано движение
Скриншот видео Ильнура Фахретдинова / vk.com/inzidentmiass

Из-за массового ДТП на трассе М5 парализовано движение. Несколько грузовиков и легковых машин буквально образовали ком металла в районе поворота на деревню Травники. Видеозапись с места аварии появилась в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». Массовая авария произошла на отрезке трассы, где установлен металлический отбойник. В результате магистраль оказалась наглухо перекрыта. Сейчас на месте происшествия работают полиция и техника аварийных служб. О пострадавших пока официально не сообщается. Однако в соцсетях пользователи пишут, что жертвы все же есть.

 

 

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.01.2017 г.»

Новости на эту тему