Скриншот видео Ильнура Фахретдинова / vk.com/inzidentmiass

Из-за массового ДТП на трассе М5 парализовано движение. Несколько грузовиков и легковых машин буквально образовали ком металла в районе поворота на деревню Травники. Видеозапись с места аварии появилась в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». Массовая авария произошла на отрезке трассы, где установлен металлический отбойник. В результате магистраль оказалась наглухо перекрыта. Сейчас на месте происшествия работают полиция и техника аварийных служб. О пострадавших пока официально не сообщается. Однако в соцсетях пользователи пишут, что жертвы все же есть.

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