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Два класса в школах Челябинска вернут на карантин по гриппу
26.01.2017 г. 12:57
Два класса в школах Челябинска вернут на карантин по гриппу. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в городе пошла на спад. Это заметно по всем возрастным категориям населения. По сравнению с предыдущей неделей, снижение составляет 20%.
Как ранее сообщала радиостанция "Челябинское эхо", школы и учреждения дополнительного образования ушли на карантин по гриппу и ОРВИ с 11 января. Первоначально занятия отменили до 14 числа, однако было решено продлить для школьников вынужденные каникулы до 18 января.
С пятницы, 27 января, уроки частично отменили в лицее №11 и школе №147. В обоих учебных заведениях на занятия не выйдут по одному классу. Остальные школьники Челябинска будут учиться в обычном режиме.
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