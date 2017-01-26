Фото с сайта Новости Якутии - Ykt.Ru

Два класса в школах Челябинска вернут на карантин по гриппу. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в городе пошла на спад. Это заметно по всем возрастным категориям населения. По сравнению с предыдущей неделей, снижение составляет 20%.

Как ранее сообщала радиостанция "Челябинское эхо", школы и учреждения дополнительного образования ушли на карантин по гриппу и ОРВИ с 11 января. Первоначально занятия отменили до 14 числа, однако было решено продлить для школьников вынужденные каникулы до 18 января.

С пятницы, 27 января, уроки частично отменили в лицее №11 и школе №147. В обоих учебных заведениях на занятия не выйдут по одному классу. Остальные школьники Челябинска будут учиться в обычном режиме.

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Все новости за 26.01.2017 г.»