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Мэр Катав-Ивановска ушел в отставку
26.01.2017 г. 12:49
Мэр Катав-Ивановска ушел в отставку. Алексей Бисярин подал заявление по собственному желанию в среду, 25 января. Городское собрание депутатов поддержало его решение. В качестве официальной причины называют семейные обстоятельства.
Ранее в местной газете "Авангард" глава района Евгений Киршин жестко раскритиковал работу коммунальных служб в городе. "В таком ужасном состоянии, как в этом году, дороги и тротуары у нас не были никогда, даже в самые тяжелые 90-е годы. Для чего из бюджета выделяется семь миллионов рублей на очистку дорог Катав-Ивановска, сегодня мне непонятно", - сказал Киршин в интервью.
В СМИ уже связали отставку мэра с критикой со стороны главы района. Алексей Бисярин проработал на посту градоначальника чуть больше года.
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