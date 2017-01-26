Фото с сайта www.facebook.com/tvrain

После скандала из-за логотипа Сатки Лебедев и Навальный встретятся в прямом эфире. Дебаты между руководителями дизайн-студии и Фонда борьбы с коррупцией начнутся сегодня в 19 часов по московскому времени на телеканале «Дождь». Модератором встречи станет Ксения Собчак.

Инициатором проведения дискуссии стал Артемий Лебедев. Он заявил, что Алексей Навальный с помощью своего фонда мстит за критику, высказанную дизайнером после того, как оппозиционер заявил о своем участии в президентских выборах 2018 года. Речь шла о жалобах ФБК в антимонопольную службу. В одном из обращений фонд попросил разобраться, почему создание фирменного стиля и логотипа Сатки в 2015 году доверили студии Лебедева без проведения конкурса. ФАС запросила документы у «Центра развития туризма Саткинского муниципального района». В целом же речь шла о 26 проектах.

Видео: Телеканал Дождь / youtube.com

Дизайнер описал эту активность ФБК на своей странице в Facebook и заключил пост словами «Доносчику первый кнут». Недавно Лебедев вызвал Навального на дебаты. После переноса даты из-за разбирательства по делу «Кировлеса» оппоненты определились со временем и назначили встречу на сегодня.

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