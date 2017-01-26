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Южноуральские депутаты предлагают отменить штрафы за стоп-линию
26.01.2017 г. 12:00
Южноуральские депутаты предлагают отменить штрафы за стоп-линию. Соответствующую поправку в административный кодекс они отправили на рассмотрение Госдумы. Если в нижней палате парламента инициативу одобрят, то аннулировать будут взыскания, выписанные с оборудованных камерами участков. При этом речь идет только о тех местах, где на светофорах не установлено табло обратного отчета времени.
По словам депутата Ильи Бархатова, автомобилисты иногда не успевают среагировать на сменяющийся сигнал и случайно выезжают за стоп-линию. Кроме того, зимой разметка часто не видна из-за нечищеных дорог. Нарушение автоматически фиксирует камера и присылает водителю штраф в размере 800 рублей.
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