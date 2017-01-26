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Южноуральские предприниматели будут искать новые рынки сбыта на Тайване. Делегация из Челябинской области отправится с деловой миссией в город Тайбэй в начале марта. Бизнесмены посетят одну из крупнейших международных выставок в сфере станкостроения и машиностроения TIMTOS-2017. Экспозиция будет развернута на нескольких тысячах стендов. Ежегодно ее посещают более 46 тыс. человек.

Как отмечают в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, визит станет для коммерсантов из Челябинской области хорошей возможностью установить деловые контакты с иностранными партнерами. Сами предприниматели Тайваня больше всего заинтересованы в переговорах с производителями продукции высоких технологий, деревообработки, качественных пластмасс и полимерных материалов, предназначенных для различных отраслей промышленности. За последние годы спрос на данную продукцию на острове стремительно возрос.

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Все новости за 26.01.2017 г.»