Фото с сайта chelopera.livejournal.com

К челябинскому театру оперы и балета пристроят два новых помещения. Первый этаж расширят, чтобы разместить в здании хранилище для декораций и цех для росписи тканей. Это будет первая реконструкция за 50 лет. Планируется, что проект реализуют на деньги меценатов в 2017 году.

Такое решение приняли члены попечительского совета. Он был создан в сентябре прошлого года по инициативе губернатора Бориса Дубровского. В состав вошли собственники и учредители крупных предприятий, бизнесмены и меценаты. Акционер ЧТПЗ Андрей Комаров избран его председателем.

По его словам, в театре при поддержке предпринимателей в 2017-м реализуют несколько творческих проектов - проведут благотворительный фестиваль "Снежность", а также покажут премьеру музыкальной постановки, в которой будут участвовать не только профессиональные артисты, но и талантливые дети.

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