- -6 ... -8 C°
- -7 ... -9 C°
- 59.6356р. + 0.4867
- 64.0248р. + 0.5994
К челябинскому театру оперы и балета пристроят два новых помещения
26.01.2017 г. 11:44
К челябинскому театру оперы и балета пристроят два новых помещения. Первый этаж расширят, чтобы разместить в здании хранилище для декораций и цех для росписи тканей. Это будет первая реконструкция за 50 лет. Планируется, что проект реализуют на деньги меценатов в 2017 году.
Такое решение приняли члены попечительского совета. Он был создан в сентябре прошлого года по инициативе губернатора Бориса Дубровского. В состав вошли собственники и учредители крупных предприятий, бизнесмены и меценаты. Акционер ЧТПЗ Андрей Комаров избран его председателем.
По его словам, в театре при поддержке предпринимателей в 2017-м реализуют несколько творческих проектов - проведут благотворительный фестиваль "Снежность", а также покажут премьеру музыкальной постановки, в которой будут участвовать не только профессиональные артисты, но и талантливые дети.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 02.12.2016 г. Впервые в челябинском театре установили подъемник для инвалидов-колясочников
- 21.10.2016 г. На сцене Молодежного театра станцует машина
- 26.09.2016 г. Камерный театр превратят в ночной клуб с диджеем
- 03.08.2016 г. Попечительские советы в челябинских театрах должны заработать к началу нового сезона
- 27.06.2016 г. У театров Челябинска появятся попечительские советы