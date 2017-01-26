Фото с сайта altapress.ru

Челябинская область получит 1 млрд рублей на дороги. Деньги Минтранс выделит российским регионам на снижение аварийности по поручению президента Владимира Путина. Министерство и губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписали соглашение, необходимое для получения федерального трансферта. В Москве документ завизируют 7 февраля.

Выделенный миллиард рублей пойдет на ремонт магистралей Челябинской агломерации и снижение очагов аварийности. Общая протяженность дорог, которые предстоит обновить, составляет более 2 тыс. 300 километров. 214 из них - федеральные трассы, 620 километров - дороги местного значения. Остальное - почти 1,5 тыс. километров - региональные и межмуниципальные.

Федеральный трансферт дополнит дорожный фонд Челябинской области на 2017 год, который был утвержден в размере 7,3 млрд рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.01.2017 г.»