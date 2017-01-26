Фото с сайта sp72ru.ru

Браконьер оставил лосенка без матери, застрелив взрослую самку. Охотник-нелегал расправился с животным под Троицком и сбежал, похитив часть туши. Это случилось в начале января 2017 года в охотугодье «Белоключевское». По словам егеря, с конца декабря прошлого года он заметил семью лосей из трех особей. Самец, самка и лосенок мигрировали через Троицкий район. Через несколько дней после того, как копытные втроем вошли в лес, егерь обнаружил на снегу следы уже двоих животных. Мужчина отправился проверять угодья и обнаружил останки убитой лосихи в районе берега реки Уй.

Браконьер подстрелил самку, разделал тушу, забрал ноги, а остальное бросил на месте преступления. Теперь полиция ищет человека, устроившего варварскую охоту. Возбуждено уголовное дело.

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Все новости за 26.01.2017 г.»