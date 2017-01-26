Фото с сайта vk.com/priyt_spasi_menya

Спасенная в Еткульском районе рысь отгрызла раненую лапу. Больная конечность беспокоила кошку, поэтому животное и не дождалось запланированной операции. Как сообщил руководитель зоозащитного фонда «Спаси меня!» Карен Даллакян, сейчас рысь готовят к хирургической ампутации. Трехлапое животное не будут возвращать в дикую природу. Рысь пройдет реабилитацию и останется в отдельном вольере под присмотром ветеринаров.

Рысь получила травму в одном из сел Еткульского района в начале января. Из-за голода дикая кошка пробралась на частное подворье, где растерзала сторожевую собаку. Хозяин дома поставил проволочные силки с приманкой, и рысь угодила в петлю задней лапой. Она несколько часов провисела на тросе, прежде чем об инциденте стало известно егерям и зоозащитникам. Позднее животное перевезли в челябинский приют. Там дали имя Марыся.

Фото: Юлия Попова / Группа ВКонтакте "Приют диких животных и птиц "СПАСИ МЕНЯ"

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