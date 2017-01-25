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Нескучное право
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Челябинка из мести выложила в интернет эротическое видео мужа с любовницей
25.01.2017 г. 16:17
Фото с сайта haywired.ru
Челябинка из мести выложила в интернет эротическое видео мужа с любовницей. За это она стала фигуранткой уголовного дела. Женщина нашла в телефоне супруга интимную запись и решила в отместку за измену опозорить супруга. Для этого опубликовала компрометирующий ролик в интернете. Запись попалась на глаза сопернице, которая потребовала у правоохранительных органов защитить ее достоинство.
Скандал внутри любовного треугольника продолжился возбуждением дела о вторжении в частную жизнь. Мстительной жене грозит штраф до 200 тыс. рублей или даже два года тюрьмы.
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