Фото с сайта haywired.ru

Челябинка из мести выложила в интернет эротическое видео мужа с любовницей. За это она стала фигуранткой уголовного дела. Женщина нашла в телефоне супруга интимную запись и решила в отместку за измену опозорить супруга. Для этого опубликовала компрометирующий ролик в интернете. Запись попалась на глаза сопернице, которая потребовала у правоохранительных органов защитить ее достоинство.

Скандал внутри любовного треугольника продолжился возбуждением дела о вторжении в частную жизнь. Мстительной жене грозит штраф до 200 тыс. рублей или даже два года тюрьмы.

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Все новости за 25.01.2017 г.»