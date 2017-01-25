Фото с сайта Коми Ньюс

Наркоманов в Челябинской области будут реабилитировать за счет бюджета. Некоммерческие организации, которые предоставляют услуги по интеграции зависимых людей в общество, получат в общей сложности 1 млн рублей, сообщила глава минсоца региона Татьяна Никитина.

По ее словам, на базе министерства создали рабочую группу по отбору НКО для назначения субсидий. В комиссию вошли представители органов исполнительной власти, полиции, вузов. По итогам квалификационного отбора был сформирован реестр из пяти организаций, которые предоставляют услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркоманов. Субсидии этим НКО предоставят на возмещение фактических затрат на предоставление услуг людям, которые поступают по направлению врачей областной наркологии.

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Все новости за 25.01.2017 г.»