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Наркоманов в Челябинской области будут реабилитировать за счет бюджета
25.01.2017 г. 16:18
Наркоманов в Челябинской области будут реабилитировать за счет бюджета. Некоммерческие организации, которые предоставляют услуги по интеграции зависимых людей в общество, получат в общей сложности 1 млн рублей, сообщила глава минсоца региона Татьяна Никитина.
По ее словам, на базе министерства создали рабочую группу по отбору НКО для назначения субсидий. В комиссию вошли представители органов исполнительной власти, полиции, вузов. По итогам квалификационного отбора был сформирован реестр из пяти организаций, которые предоставляют услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркоманов. Субсидии этим НКО предоставят на возмещение фактических затрат на предоставление услуг людям, которые поступают по направлению врачей областной наркологии.
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