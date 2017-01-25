Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский потребовал от правительства повысить финансовую дисциплину. В частности, губернатор заявил, что не следует допускать возврата денег в федеральный бюджет. Несмотря на в целом хорошие показатели по региону (использовано порядка 90% из перечисленных в 2016 году 5 млрд рублей), не все органы власти в полном объеме расходуют полученные деньги, признали в правительстве Челябинской области. В результате неосвоенные средства должны быть возвращены в бюджет, а федеральная субсидия в следующем году может быть уменьшена на сумму возврата.

Сейчас в антирейтинге по невыполнению показателей по итогам 2016-го лидирует министерство физической культуры и спорта. Это возмутило Бориса Дубровского. «Я требую от органов исполнительной власти повысить финансовую дисциплину и не допускать фактов возврата средств, даже если это, образно говоря, три копейки», - заявил глава региона.

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