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Минстрой утвердил показатель стоимости жилья в Челябинской области на первый квартал 2017 года
25.01.2017 г. 16:14
Минстрой утвердил показатель стоимости жилья в Челябинской области на первый квартал 2017 года. Среднюю цену за квадратный метр зафиксировали на отметке в 29,9 тыс. рублей. Исходя из этой цифры рассчитываются различные социальные выплаты, например, в рамках поддержки молодых семей.
Как сообщает "Коммерсантъ", самая высокая средняя стоимость установлена для Москвы — 90,4 тыс. рублей за 1 кв. м. В число регионов с самой низкой средней стоимостью жилья вошли Калмыкия (25,2 тыс. рублей) и Ингушетия (25,6 тыс. рублей). Если верить подсчетам минстроя, квартиры на Южном Урале ненамного дороже, чем в Дагестане.
Эксперты отмечают, что показатели, установленные министерством, далеки от реальности. По данным риелторской сети Челябинска, средняя рыночная стоимость квадрата в новых домах на самом деле составляет 36 тыс. рублей. На "вторичке" метр жилья продают за 38 тыс.
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