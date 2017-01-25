Фото с сайта Вечерняя Казань

Алексей Навальный в марте приедет в Челябинск готовиться к выборам президента. В городе оппозиционер откроет штаб, который будет вести агитацию. Навальный, напомним, заявил о том, что будет баллотироваться на главный государственный пост в 2018 году. Активисты будут раздавать листовки, проводить встречи, обучение и семинары, собирать подписи в поддержку Алексея Навального. На Южном Урале он планирует собрать не менее 10 тыс. подписей.

В штабе открыты вакансии четырех сотрудников - координатора, юриста и двоих специалистов. Присоединиться к кампании предлагают и волонтерам. Как сообщает 74.ru, агитационная работа будет вестись в Челябинске, Копейске, Коркино, Миассе и Златоусте. Сейчас в команде Навального обсуждают возможность открытия штаба поддержки в Магнитогорске.

Нового главу государства изберут тайным голосованием на шесть лет 11 марта 2018 года. Владимир Путин также имеет право еще раз выдвинуться на этот пост.

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