Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске ВАЗ влетел в маршрутку с пассажирами. ДТП по вине 28-летнего водителя Lada «седьмой» модели случилось утром во вторник, 24 января, на улице Чичерина. Автомобилист отвлекся, не пропустил маршрутное такси Ford Transit и врезался в микроавтобус. Пассажиры и водитель Ford не пострадали. Травму получил сам виновник ДТП. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга его направили на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УГИБДД по Челябинску.

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