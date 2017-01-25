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В Челябинске ВАЗ влетел в маршрутку с пассажирами
25.01.2017 г. 14:47
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске ВАЗ влетел в маршрутку с пассажирами. ДТП по вине 28-летнего водителя Lada «седьмой» модели случилось утром во вторник, 24 января, на улице Чичерина. Автомобилист отвлекся, не пропустил маршрутное такси Ford Transit и врезался в микроавтобус. Пассажиры и водитель Ford не пострадали. Травму получил сам виновник ДТП. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга его направили на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УГИБДД по Челябинску.
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