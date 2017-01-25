Фото с сайта cnb.by

В Челябинской области будут вдвое быстрее выдавать разрешения на строительство. Например, утвердить схему земельного участка на кадастровом плане можно будет всего за два дня. За шесть дней для застройщика подготовят градостроительный план. Пилотной площадкой для нового регламента стал Троицк, теперь новшество активно внедряют в Челябинске. В дальнейшем эту практику планируют распространить на все города и районы. В правительстве региона надеются, что упрощение условий для застройщиков привлечет в область больше инвесторов.

"Для бизнеса это значит, что сроки строительства объектов, их введения в эксплуатацию будут серьезно уменьшены. А значит, ускорится оборот капитала, компании быстрее будут выходить на проектную мощность, поставлять свою продукцию на рынок", - прокомментировал вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.01.2017 г.»