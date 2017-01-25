- -19 ... -21 C°
- -19 ... -21 C°
- 59.2168р. - 0.2866
- 63.6225р. - 0.3199
Директор ДК в Симе незаконно сдавал площади арендаторам
25.01.2017 г. 14:43
Директор ДК в Симе незаконно сдавал площади арендаторам. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении руководителя учреждения культуры. Директора обвиняют в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения.
По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы мужчина незаконно сдавал в аренду помещения городского дворца культуры Сима индивидуальным предпринимателям, регулярно получая за это деньги. В общей сложности вознаграждение «мимо кассы» учреждения составило 59,5 тыс. рублей. Также в 2013 году директор заключил договор со старшим администратором ДК, который является предпринимателем. Документ оговаривал оказание социально-культурных услуг и заведомо для сторон не подлежал исполнению, поскольку такие услуги уже входили в перечень видов деятельности дворца. Позднее руководитель дал указание главному бухгалтеру перевести 27,5 тыс. рублей на счет администратора. Последний их обналичил и передал директору.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 04.08.2016 г. Пойманные на растрате бывшие ректор и бухгалтер УралГУФКа получили условные сроки
- 19.04.2016 г. Два парня вынесли трубы из Дворца культуры Верхнего Уфалея
- 18.02.2016 г. У пожарных в Челябинской области украли топливо на 800 тыс. рублей
- 28.08.2015 г. Экс-руководители университета физкультуры в Челябинске потратили на отдых 7 млн рублей вуза
- 03.08.2015 г. Глава села в Челябинской области растратил 800 тыс рублей и получил четыре года условно