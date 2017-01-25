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Директор ДК в Симе незаконно сдавал площади арендаторам. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении руководителя учреждения культуры. Директора обвиняют в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы мужчина незаконно сдавал в аренду помещения городского дворца культуры Сима индивидуальным предпринимателям, регулярно получая за это деньги. В общей сложности вознаграждение «мимо кассы» учреждения составило 59,5 тыс. рублей. Также в 2013 году директор заключил договор со старшим администратором ДК, который является предпринимателем. Документ оговаривал оказание социально-культурных услуг и заведомо для сторон не подлежал исполнению, поскольку такие услуги уже входили в перечень видов деятельности дворца. Позднее руководитель дал указание главному бухгалтеру перевести 27,5 тыс. рублей на счет администратора. Последний их обналичил и передал директору.

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