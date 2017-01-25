Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области инспектор ДПС спас из огня пенсионера. Экипаж дорожно-патрульной службы дежурил на заснеженной трассе под Симом. В шестом часу утра инспектор заметил видневшийся густой дым. Лейтенант Андрей Кетов на патрульной машине поехал в город, двое его напарников остались на маршруте. Мужчина понял, что горит частный дом. Он вызвал пожарных.

В помещении, охваченном пламенем, инспектор заметил человека и стал пытаться выбить раму, но от ударов на сотрудника ДПС с крыши упал большой сугроб. Андрей Кетов все-таки сумел разбить стекло и вытащить через проем 70-летнего мужчину. Погорельцу стало плохо с сердцем и полицейский оказал ему первую помощь. Патрульный вызвал скорую и стал будить соседей, так как была угроза, что огонь перекинется на ближайшие дома. В это время прибыли пожарные и родственники пострадавшего.

После тушения пожара полицейский вернулся на маршрут и продолжил службу. Как рассказали в пресс-службе управления МВД по области, руководство решает вопрос о премировании Андрея Кетова за спасение человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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