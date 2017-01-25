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Большинство челябинских студентов хотят работать в сфере продаж
25.01.2017 г. 13:57
Большинство челябинских студентов хотят работать в сфере продаж. На втором месте по популярности вакансии администраторов - 22%. 17% молодых людей хотели бы подрабатывать консультантами в магазинах, 16% идут на производство. Такие данные ко Дню студента обнародовал портал по поиску работы HeadHunter. Специалисты проанализировали резюме учащихся вузов Челябинска.
Самыми непривлекательными оказались юридическая, медицинская сферы и страхование. Как отмечают эксперты, продажи интересны студентам прежде всего тем, что можно получить хорошие деньги, совмещая при этом работу и учебу. Почти все руководители предлагают гибкий график – ведь результат зависит от личной эффективности, а не от отработанных часов.
Больше половины будущих молодых профессионалов (51%), по данным аналитиков портала, согласны работать за 20-30 тыс. рублей. Среднее вознаграждение, которое они указывают в резюме, составляет 22 тыс. рублей.
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