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Челябинская область заплатит железнодорожникам 166 млн рублей за электрички для южноуральцев
25.01.2017 г. 13:52
Челябинская область заплатит железнодорожникам 166 млн рублей за электрички для южноуральцев. В регионе установили размер субсидий транспортным компаниям для компенсации убытков из-за госрегулирования тарифов.
По поручению губернатора Бориса Дубровского правительство в 2017 году продолжит выделять деньги Свердловской и Башкирской пригородным компаниям, которые обслуживают железнодорожные маршруты на Южном Урале. На этот год минтариф Челябинской области утвердил стоимость одного пассажиро-километра в размере 2 руб. 40 коп. При этом экономически обоснованный тариф для «Свердловской пригородной компании» равен 3 руб. 28 коп., а для «Башкортостанской пригородной пассажирской компании» – 9 руб. 96 коп.
«Средств, предусмотренных бюджетом Челябинской области на 2017 год на компенсацию убытков железнодорожным компаниям, достаточно», – заявил глава регионального миндортранса Дмитрий Микулик.
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