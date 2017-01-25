Фото с сайта tverigrad.ru

Челябинская область заплатит железнодорожникам 166 млн рублей за электрички для южноуральцев. В регионе установили размер субсидий транспортным компаниям для компенсации убытков из-за госрегулирования тарифов.

По поручению губернатора Бориса Дубровского правительство в 2017 году продолжит выделять деньги Свердловской и Башкирской пригородным компаниям, которые обслуживают железнодорожные маршруты на Южном Урале. На этот год минтариф Челябинской области утвердил стоимость одного пассажиро-километра в размере 2 руб. 40 коп. При этом экономически обоснованный тариф для «Свердловской пригородной компании» равен 3 руб. 28 коп., а для «Башкортостанской пригородной пассажирской компании» – 9 руб. 96 коп.

«Средств, предусмотренных бюджетом Челябинской области на 2017 год на компенсацию убытков железнодорожным компаниям, достаточно», – заявил глава регионального миндортранса Дмитрий Микулик.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.01.2017 г.»