Фото с сайта cheladmin.ru

Победителей конкурса на лучшие проекты облика Челябинска назовут 27 января. Награждение будет проходить в Доме архитектора.

Всероссийский конкурс на лучшую «Архитектурно-градостроительную концепцию развития исторического центра города Челябинска в границах улиц: Тимирязева, Сони Кривой, Энгельса, Братьев Кашириных, Российская» стартовал летом прошлого года. Основная идея – сохранение уникальной исторической среды и усиление туристической привлекательности столицы Южного Урала.

Лучший проект должен предусматривать пешеходные связи центра с рекой Миасс, организацию и благоустройство прилегающих к водоему территорий. Всего заявки на участие подали 30 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Уфы, Томска и даже Амстердама. Но наибольшее количество работ поступило от челябинских архитекторов.

Во второй тур прошли пять конкурсантов: Dе Architekten Cie. International B.V. (Амстердам, Нидерланды), ГАУ «НИ и ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» (Москва), ООО «АМ «Атриум» (Москва), ООО «Яузапроект» (Москва) и ArchitectURAL Studio «SW» (Челябинск). До 2017 года компании представили готовые концепции. После январских каникул экспертная комиссия рассмотрела проекты и выбрала лучшие из них. 27 января имена победителей станут известны широкой общественности.

Обладатель первого места получит 1,5 млн рублей, участник, занявший второе место – 1 млн 250 тыс. рублей, а бронзовый призер – 1 млн рублей.

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