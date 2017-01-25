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Дело о банкротстве АН «Ключевые люди» суд рассмотрит в марте 2017 года

25.01.2017 г. 13:39

Дело о банкротстве АН «Ключевые люди» суд рассмотрит в марте 2017 года
Фото с сайта www.123zakon.ru

Дело о банкротстве АН «Ключевые люди» суд рассмотрит в марте 2017 года. Заседание Арбитража назначили на 14-е число. Заявление о признании компании из структуры «Гринфлайта» банкротом в декабре 2016 года подал Александр Чернышов. Согласно тексту обращения, агентство недвижимости «Ключевые люди» имеет долг по кредиту в 360 тыс. рублей.

Как напоминает «Коммерсантъ», счета фирмы, которая продавала квартиры, были арестованы в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств дольщиков «Академ Riverside». Позже аресты были сняты. Ранее в разговорах с дольщиками гендиректор «Гринфлайта» Олег Лакницкий неоднократно заявлял, что не намерен банкротить агентство недвижимости.

 

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