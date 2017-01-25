Фото с сайта Арбат City

Работодатели в Челябинской области не готовы удлинить рабочий день для курильщиков. Руководители предприятий высказались против недавней инициативы Минздрава России. Ведомство предложило увеличивать количество трудовых часов для курящих сотрудников в счет времени, потраченного на перерывы. По словам работодателей, такие жесткие меры не помогут в борьбе с вредной привычкой и не окажут положительного влияния на производительность труда. Гендиректор компании "Леди Прима" Денис Силин заявил, что свободное время в течение рабочего дня каждый волен использовать на свое усмотрение.

"Большая часть сотрудников имеет график и имеет технологические перерывы. Технологические перерывы они имеют право использовать так, как им нравится. Они могут пообедать, могут посидеть отдохнуть, а могут пойти и удовлетворить свои вредные привычки. В нашем случае у нас нет проблем с тем, что некоторые сотрудники курят, и это влияет на эффективность", - прокомментировал Денис Силин.

Гендиректор златоустовского предприятия "РОСоружие" Александр Николаев также сообщил, что не стал бы увеличивать количество рабочих часов для курильщиков. Хотя он не приветствует зависимости от сигарет, но заставлять людей отрабатывать дополнительное время не намерен. В компании уважают свободу выбора сотрудников и оборудовали специальное помещение для курения, сказал Николаев.

"Я думаю, что вообще курить надо всем бросать, чтобы дольше жить. На рабочем месте мы не разрешаем курить. Конечно, мы сделали каждые два часа 10-15 минут перерыва. Люди ходят - до обеда 15 минут перерыва, после обеда 15 минут перерыва. И обеденнное время есть. Курево сказывается на здоровье человека, а если человек нездоров, то он уже непроизводителен", - подытожил Александр Николаев.



По словам гендиректора компании "СантехУрал" Сергея Ермакова, руководители сами должны решать, как мотивировать сотрудников к труду и по каким критериям оценивать результаты их работы.

"У меня есть парни на складе, которые курят. У нас есть система мотивации. Зарплата зависит от выработки. Каждый человек сам определяет темп своей работы - может курить, а может зарплату получать. Каждый работодатель должен смотреть, как человек тратит свое рабочее время на перерывы - насколько он ценен, насколько он эффективен. Есть люди, которые не курят и кофе не пьют, но и работают плохо", - рассказал Сергей Ермаков.

На "Челябинском заводе электрооборудования" курят примерно 10% рабочих. Директор предприятия Алексей Камынин считает, что пагубная привычка все-таки негативно сказывается на производственном процессе. Однако удлинять рабочий день для курильщиков на заводе также не планируют.

"Нужно обратить в первую очередь внимание на Конституцию РФ, не будем ли мы ущемлять права трудящихся. Нужно более подробно вникать в этот вопрос. На рабочих местах у нас никто никогда не курит. Для этого оборудованы специальные безопасные места с огнетушителями и урнами. Мы стараемся бороться с этой вредной привычкой. Организуем спортивные мероприятия, участвуем в спартакиадах", - сообщил Алексей Камынин.

Глава Минтруда Максим Топилин тоже ранее раскритиковал инициативу, заявив, что Минздраву стоит сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования, а не регулировать длину рабочего дня. Тем более этим по закону должны заниматься сами предприятия.

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Все новости за 25.01.2017 г.»