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В Челябинской области в разгар зимы распустилась верба
25.01.2017 г. 13:13
Фото с сайта vk.com/ozersksecret
В Челябинской области в разгар зимы распустилась верба. Природную аномалию наблюдали в Озерске. О распустившихся на вербе почках жители города написали в соцсетях. В комментариях пользователи выразили удивление по поводу того, что это произошло в январе – намного раньше положенного срока. Тем более, что в Озерске по-зимнему холодно - столбики термометров опускаются ниже -20 градусов. Стандартное время, когда на вербе набухают почки, – апрель. По традиции верующие собирают веточки перед Вербным воскресеньем, наступающим за неделю до Пасхи.
Фото: Подслушано в Озёрске / vk.com
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