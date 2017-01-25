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В Челябинской области в разгар зимы распустилась верба

25.01.2017 г. 13:13

В Челябинской области в разгар зимы распустилась верба
Фото с сайта vk.com/ozersksecret

В Челябинской области в разгар зимы распустилась верба. Природную аномалию наблюдали в Озерске. О распустившихся на вербе почках жители города написали в соцсетях. В комментариях пользователи выразили удивление по поводу того, что это произошло в январе – намного раньше положенного срока. Тем более, что в Озерске по-зимнему холодно - столбики термометров опускаются ниже -20 градусов. Стандартное время, когда на вербе набухают почки, – апрель. По традиции верующие собирают веточки перед Вербным воскресеньем, наступающим за неделю до Пасхи.

 

 

  

   Фото: Подслушано в Озёрске / vk.com

 

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