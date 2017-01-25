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В Челябинске запустят новый мессенджер «Алле»
25.01.2017 г. 12:56
В Челябинске запустят новый мессенджер «Алле». Российский аналог популярных во всем мире Viber, WhatsApp, ICQ и Skype представила компания «Ростелеком». Сервис «Алле» позволяет пользователям обмениваться аудио- и видеозвонками. Скоро станет доступен и обмен текстовыми сообщениями.
Основным отличием от других мессенджеров является то, что при регистрации пользователю присваивается номер телефона с городским кодом, на который также могут звонить абоненты любых операторов связи. Пока пользователи могут получить только номер с кодом Воронежа, но в компании обещают расширить географию сервиса. Так, в Челябинске он появится до конца первого квартала 2017 года. Как рассказал «Известиям» официальный представитель оператора Валерий Костарев, в этот же период мессенджер станет доступен еще в 15 городах России.
Однако опрошенные изданием эксперты считают, что «Ростелеком» слишком поздно вышел на данный рынок, да и люди начинают отвыкать звонить по номерам телефонов. Поэтому новый сервис вряд ли станет массовым продуктом, полагают аналитики.
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