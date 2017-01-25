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Челябинская область в 2017 году потратит на дороги 7,3 млрд рублей
25.01.2017 г. 12:50
Фото с сайта habinfo.ru
Челябинская область в 2017 году потратит на дороги 7,3 млрд рублей. Таков запланированный объем расходов на ремонт и строительство магистралей по поручению президента России Владимира Путина о формировании дорожных фондов в регионах. Исполнение этой части требований главы государства идет под личным контролем губернатора Бориса Дубровского.
«В целом, я считаю, что поручение выполнено, – отметил глава региона на заседании правительства. – Все источники формирования дорожного фонда сохранены, регион планирует выполнить все взятые на себя расходные обязательства».
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