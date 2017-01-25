Фото с сайта МЧС России

Автовоз с новыми машинами загорелся на трассе М5 в Челябинской области. ЧП случилось в понедельник, 23 января, на участке дороги под Симом. Загорелась кабина тягача, который перевозил восемь автомобилей Skoda Octavia. Когда пожарные прибыли на место, пламя еще не успело перекинуться с кабины на груз. Пламя локализовали и ликвидировали. Водителю потребовалась медицинская помощь - он получил ожоги кистей рук второй степени, пытаясь самостоятельно потушить огонь. Мужчину отвезли в городскую больницу Сима, медики обработали повреждения и наложили повязки.

Причины возгорания автовоза устанавливают дознаватели МЧС. По данным пресс-службы ашинского подразделения ведомства, легковушки, которыми был нагружен автовоз, не пострадали.

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