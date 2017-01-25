Фото с сайта Газета Хакасия

Прокуратура заставила коммунальщиков включить свет в квартире должника. В Орджоникидзевском районе Магнитогорска надзорное ведомство провело проверку по жалобе владельца жилого помещения, в котором из-за долгов по ЖКХ остановили подачу электроэнергии. Выяснилось, что управляющая компания не уведомила собственника квартиры о предстоящем отключении по всем правилам. Кроме того, в извещении неверно указали сумму задолженности. По факту нарушений со стороны обслуживающей организации прокуратура возбудила административное дело. Коммунальщики после этого вернули свет в квартиру должника.

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Все новости за 25.01.2017 г.»