Челябинск
- -19 ... -21 C°
- -19 ... -21 C°
- 59.2168р. - 0.2866
- 63.6225р. - 0.3199
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
Прокуратура заставила коммунальщиков включить свет в квартире должника
25.01.2017 г. 11:50
Фото с сайта Газета Хакасия
Прокуратура заставила коммунальщиков включить свет в квартире должника. В Орджоникидзевском районе Магнитогорска надзорное ведомство провело проверку по жалобе владельца жилого помещения, в котором из-за долгов по ЖКХ остановили подачу электроэнергии. Выяснилось, что управляющая компания не уведомила собственника квартиры о предстоящем отключении по всем правилам. Кроме того, в извещении неверно указали сумму задолженности. По факту нарушений со стороны обслуживающей организации прокуратура возбудила административное дело. Коммунальщики после этого вернули свет в квартиру должника.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 17.01.2017 г. Жалобы челябинских бизнесменов на рост стоимости тепла проверят адресно
- 29.12.2016 г. Задолженность челябинцев за электроэнергию в 2016 году составила 1,3 млрд рублей
- 21.11.2016 г. Свыше 9 тыс. человек в Златоусте остались без света из-за аварии
- 17.11.2016 г. За долги жильцам муниципальных квартир в Челябинске грозит выселение
- 15.11.2016 г. В ближайшие недели злостных неплательщиков за свет ждут рейды судебных приставов