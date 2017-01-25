Фото с сайта Пенза-пресс

Полиция не нашла отпечатки продавца Николая Ефименко на ноже, которым убили дочь экс-директора ЧТЗ. Следы пальцев на орудии преступления не соответствуют данным дактилоскопической экспертизы челябинца, ранее признавшегося в расправе над Екатериной Платоновой. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката Анатолия Иванова.

Убийство дочери бывшего гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак» Валерия Платонова было совершено в начале декабря 2016 года. 37-летняя женщина получила множественные ранения в салоне элитных интерьеров на улице Образцова в Челябинске. Она скончалась на месте. Продавец магазина Николай Ефименко вначале рассказал полиции, что в помещение ворвались двое вооруженных грабителей, расправились с покупательницей и скрылись. Позднее мужчина признался, что сам убил Платонову после конфликта из-за недоставленного дорогого заказа. Однако вскоре вновь отказался от своих слов.

Адвокат Ефименко, по данным Znak.com, пытается добиться независимой экспертизы показаний подзащитного. Но все жалобы «спускают» к следователю, который в штатном порядке занимается делом о жестоком убийстве. Последнее обращение юрист адресовал главе СК России Александру Бастрыкину.

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