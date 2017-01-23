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В Кыштыме пьяный мужчина прыгнул с моста в реку

23.01.2017 г. 16:21

В Кыштыме пьяный мужчина прыгнул с моста в реку
Фото с сайта www.siapress.ru

В Кыштыме пьяный мужчина прыгнул с моста в реку. В поисково-спасательной службе Челябинской области его поступок расценили как попытку суицида. Все случилось 20 января. Однако река Кыштымка оказалась слишком мелкой, и 48-летний мужчина ползал в воде лишь по колено. Прибыв на место, спасатели обнаружили его на берегу. Они завели пострадавшего в служебный транспорт, отогрели, напоили горячим чаем и передали сотрудникам скорой.

 

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