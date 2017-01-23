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Суд отменил штраф «Ашану» за отказ продавать овощи «Чурилово». Санкциям челябинского УФАС торговая сеть подверглась из-за жалобы агрокомплекса "Чурилово". Предприятие заявило, что ритейлер на протяжении трех лет не соглашался брать на реализацию огурцы. В "Ашане" пояснили, что агрокомплекс не предоставлял необходимую финансовую отчетность для заключения договора. В ноябре 2015-го соглашение все-таки было подписано. Однако "Чурилово" не стал отзывать заявление. Суд постановил оштрафовать "Ашан" на 2 млн рублей за дискриминацию агрокомплекса. Торговая сеть обжаловала это решение в Арбитражном суде. Вышестоящая инстанция отменила взыскание, признав его неправомерным. УФАС возместит "Ашану" 4,5 тыс. рублей судебных расходов, пишет "Коммерсантъ".

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