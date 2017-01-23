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После переоценки кадастровой стоимости Челябинск оказался должен «Фортуму» 18 млн
23.01.2017 г. 16:18
После переоценки кадастровой стоимости Челябинск оказался должен «Фортуму» 18 млн. Поставщик тепла требует вернуть платежи, внесеннные в бюджет в города. Речь идет о сумме, которая в два раза больше всех остальных возвратов вместе взятых. Об этом Znak.com сообщил председатель городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергей Чигинцев. На данный момент Челябинск рассчитался с ресурсоснабжающей организацией только частично - за прошлые годы вернули порядка 5,3 млн рублей.
«С остальными арендаторами стараемся договориться, чтобы не требовали деньги назад, а позволили эти суммы зачислять им в счет будущего периода», - прокомментировал Чигинцев. Он добавил, что КУИЗО постарается пересмотреть результаты оценки. «Заранее спрогнозировать, как изменится кадастровая стоимость, невозможно. А она иногда уменьшается в 10, 20, 40 раз», - отметил чиновник.
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