Фото с сайта Омскрегион

Челябинская область стала официальным поставщиком зерна для Китая. Регион вошел в официальный реестр экспортеров. Комментируя данный факт, губернатор Борис Дубровский заявил, что это откроет южноуральским аграриям новые рынки сбыта и позволит в дальнейшем наращивать объемы производства.

Как напомнил министр сельского хозяйства Сергей Сушков, в ноябре 2016-го на Южный Урал приехала инспекция из КНР, которая проверяла на качество зерно, заготовленное в регионе. Интерес китайской стороны совпал с ростом сбора урожая. «У нас появились излишки, и по решению губернатора, учитывая интересы сельхозтоваропроизводителей, мы считаем важным поставлять зерно на экспорт. В первую очередь наши экспортные партнеры – КНР», - добавил министр.

Было сделано предложение китайской стороне, и экспертиза подтвердила высокое качество челябинского зерна, подытожил он. Ожидается, что доставлять продовольственные грузы в Китай будут через транспортно-логистический комплекс «Южноуральский». «Что касается объема поставок и цен – это вопрос договоренности между поставщиками и покупателями», – подытожил Сушков.

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Все новости за 23.01.2017 г.»