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Пенсионер в Кыштыме две недели не мог выйти из дома из-за закрытой двери
23.01.2017 г. 16:03
Фото с сайта Новости Якутии - Ykt.Ru
Пенсионер в Кыштыме две недели не мог выйти из дома из-за закрытой двери. Открыть ее смогли только спасатели. 75-летний мужчина находился один в заблокированном помещении с 7 января. Чтобы открыть дверь, прибывшим спасателям пришлось воспользоваться слесарным инструментом. Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, пострадавшего передали сотрудникам органов социальной защиты.
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