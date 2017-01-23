Фото с сайта Новости Якутии - Ykt.Ru

Пенсионер в Кыштыме две недели не мог выйти из дома из-за закрытой двери. Открыть ее смогли только спасатели. 75-летний мужчина находился один в заблокированном помещении с 7 января. Чтобы открыть дверь, прибывшим спасателям пришлось воспользоваться слесарным инструментом. Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, пострадавшего передали сотрудникам органов социальной защиты.

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Все новости за 23.01.2017 г.»