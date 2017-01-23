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Челябинская область представит Клуб губернаторов в штаб-квартире ШОС
23.01.2017 г. 15:58
Челябинская область представит Клуб губернаторов в штаб-квартире ШОС. Об этом в ходе рабочей встречи с новым генсеком Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым договорился губернатор Борис Дубровский. Это будет неофициальная площадка для общения, решения проблем и поиска новых направлений межрегионального партнерства.
Как рассказал Борис Дубровский, Рашиду Алимову представлены отчетные материалы по подготовке проведения саммита ШОС в Челябинске в 2020 году. "У нас есть понимание по большинству вопросов; были высказаны предложения, которые будут учтены. В ближайшее время соберем оргкомитет по подготовке ШОС, где все эти моменты будут декомпозированы до ответственных лиц и ведомств", – прокомментировал итоги встречи Борис Дубровский.
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