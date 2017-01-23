  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -13 ... -15 C°
  • -10 ... -12 C°
  • 59.5034р. - 0.1663
  • 63.9424р. + 0.2152
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Голосование за лучший объект к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске продлили на месяц

23.01.2017 г. 15:43

Голосование за лучший объект к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске продлили на месяц
Фото с сайта cheladmin.ru

Голосование за лучший объект к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске продлили на месяц. Южноуральцы могут выбрать концепции из представленных на сайте архитектурного конкурса «ARCHCHEL-2020» проектов реорганизации набережной реки Миасс и аэропорта, а также строительства конгрессно-выставочного центра. Подведение итогов народного голосования состоится 20 февраля.

О проектах реорганизации знаковых мест города осведомлена значительная часть южноуральцев, однако в кампании по выбору идей участие приняли немногие. Работы, отобранные членами жюри, а также проекты-победители общественного голосования будут претендовать на воплощение в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 23.01.2017 г.»

Новости на эту тему