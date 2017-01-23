Фото с сайта cheladmin.ru

Голосование за лучший объект к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске продлили на месяц. Южноуральцы могут выбрать концепции из представленных на сайте архитектурного конкурса «ARCHCHEL-2020» проектов реорганизации набережной реки Миасс и аэропорта, а также строительства конгрессно-выставочного центра. Подведение итогов народного голосования состоится 20 февраля.

О проектах реорганизации знаковых мест города осведомлена значительная часть южноуральцев, однако в кампании по выбору идей участие приняли немногие. Работы, отобранные членами жюри, а также проекты-победители общественного голосования будут претендовать на воплощение в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

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