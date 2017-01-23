Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский заявил о кризисе контроля качества атмосферного воздуха в Челябинской области. На прошлой неделе Южный Урал жил в режиме неблагоприятных метеорологических условий, отметил губернатор.

«В городах, где есть крупная промышленность, жители испытали на себе «прелести», которые сопровождают это явление. Было сделано объявление о НМУ, все предприятия отчитались о сокращении выбросов, есть результаты проверок – все на бумаге положительно», - заявил глава региона.

И добавил, что по факту существующая система контроля и управления качеством воздуха не сработала. В субботу Челябинск посетил начальник управления госконтроля Росприроднадзора РФ Михаил Оводков. Он провел совещание с представителями надзорных органов и крупных предприятий-загрязнителей. Обсуждались, в частности, вопросы необходимости квотирования, введения сводных расчетов, чтобы замеры проводились в жилой зоне. «По факту необходимо перестроить всю систему контроля», - признал замгубернатора Олег Климов.

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