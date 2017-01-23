- -13 ... -15 C°
- -10 ... -12 C°
- 59.5034р. - 0.1663
- 63.9424р. + 0.2152
Борис Дубровский заявил о кризисе контроля качества атмосферного воздуха в Челябинской области
23.01.2017 г. 15:40
Борис Дубровский заявил о кризисе контроля качества атмосферного воздуха в Челябинской области. На прошлой неделе Южный Урал жил в режиме неблагоприятных метеорологических условий, отметил губернатор.
«В городах, где есть крупная промышленность, жители испытали на себе «прелести», которые сопровождают это явление. Было сделано объявление о НМУ, все предприятия отчитались о сокращении выбросов, есть результаты проверок – все на бумаге положительно», - заявил глава региона.
И добавил, что по факту существующая система контроля и управления качеством воздуха не сработала. В субботу Челябинск посетил начальник управления госконтроля Росприроднадзора РФ Михаил Оводков. Он провел совещание с представителями надзорных органов и крупных предприятий-загрязнителей. Обсуждались, в частности, вопросы необходимости квотирования, введения сводных расчетов, чтобы замеры проводились в жилой зоне. «По факту необходимо перестроить всю систему контроля», - признал замгубернатора Олег Климов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 23.01.2017 г. Почти 15 тыс. жалоб на смог поступили за неделю в ЕДДС Челябинска
- 20.01.2017 г. Прокуратура проверила 30 челябинских заводов из-за смога
- 20.01.2017 г. В районе Коркино содержание бензапирена в воздухе в четыре раза превысило норму
- 20.01.2017 г. Челябинск хотят сделать экостолицей к 2050 году
- 19.01.2017 г. Роспотребнадзор начал отбор проб воздуха возле заводов и в районе Коркинского разреза