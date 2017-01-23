  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -13 ... -15 C°
  • -10 ... -12 C°
  • 59.5034р. - 0.1663
  • 63.9424р. + 0.2152
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Людей зажало в «десятке» после ДТП на ЧТЗ

23.01.2017 г. 15:54

Людей зажало в «десятке» после ДТП на ЧТЗ
Фото с сайта 74.мвд.рф

Людей зажало в «десятке» после ДТП на ЧТЗ. Авария произошла в воскресенье, 22 января, на одном из перекрестков в Тракторозаводском районе. Столкнулись Lada Priora и ВАЗ 2110. От удара в «десятке» оказались заблокированы водитель и пассажир. Их с помощью гидравлических инструментов вызволили спасатели. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Водитель Lada Priora в результате происшествия получил ссадины и ушибы, сообщили в городской службе спасения. От госпитализации он отказался.

  

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 23.01.2017 г.»

Новости на эту тему