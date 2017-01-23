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Нескучное право
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Людей зажало в «десятке» после ДТП на ЧТЗ
23.01.2017 г. 15:54
Фото с сайта 74.мвд.рф
Людей зажало в «десятке» после ДТП на ЧТЗ. Авария произошла в воскресенье, 22 января, на одном из перекрестков в Тракторозаводском районе. Столкнулись Lada Priora и ВАЗ 2110. От удара в «десятке» оказались заблокированы водитель и пассажир. Их с помощью гидравлических инструментов вызволили спасатели. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Водитель Lada Priora в результате происшествия получил ссадины и ушибы, сообщили в городской службе спасения. От госпитализации он отказался.
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