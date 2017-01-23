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В Челябинске третий день ищут бабушку, ушедшую за покупками на рынок
23.01.2017 г. 15:53
В Челябинске третий день ищут бабушку, ушедшую за покупками на рынок. 83-летняя Галина Просвирнина ушла из дома на улице Габдуллы Тукая в «Парковом» в восемь часов утра в субботу, 21 января, и до сих пор не вернулась. Женщина отправилась на рынок «Колхозный». По данным поискового отряда «Легион-СПАС», пожилая челябинка была одета в цветной пуховик, валенки и шаль. С собой у нее было две сумки из ткани.
Приметы Галины Просвирниной: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы. Особые приметы - родимое пятно между бровями и отсутствие зубов. Всех, кто видел женщину, просят обратиться по телефонам: 8 951 455 13 17, 8 982 341 38 67 (Татьяна).
Источник: Поиск пропавших людей - Челябинская область / vk.com
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