Фото с сайта ЯСИА

Приговор мужчине, пускавшему в колонию стрелы с наркотиками, оставили в силе. Суд отказался смягчить наказание южноуральцу, передавшему марихуану с помощью арбалета. В мае 2016 года Игорь Шурчков пообещал передать другу, сидевшему в копейской колонии, партию каннабиса. С помощью выстрела из арбалета он перекинул через забор спецучреждения пакет весом не менее 25 граммов. После задержания Шурчков полностью признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. По сообщению областной прокуратуры, суд учел это и назначил ему минимально возможный срок за сбыт наркотиков - восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его в областном суде, но получил отказ.

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Все новости за 23.01.2017 г.»