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Челябинец убил родную бабушку из-за квартиры

23.01.2017 г. 15:45

Челябинец убил родную бабушку из-за квартиры
Фото с сайта РегионСамара.ру

Челябинец убил родную бабушку из-за квартиры. Как установил областной суд, в 2014 году Роман Астраханцев воспользовался беспомощностью 81-летней пенсионерки. Введя ее в заблуждение, мужчина оформил на себя нотариальную доверенность на распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом потерпевшей. Бабушку он убил, а тело закопал в садовом товариществе. Суд приговорил Астраханцева к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

 

 

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