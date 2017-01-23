Челябинск
- -13 ... -15 C°
- -10 ... -12 C°
- 59.5034р. - 0.1663
- 63.9424р. + 0.2152
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
Челябинец убил родную бабушку из-за квартиры
23.01.2017 г. 15:45
Фото с сайта РегионСамара.ру
Челябинец убил родную бабушку из-за квартиры. Как установил областной суд, в 2014 году Роман Астраханцев воспользовался беспомощностью 81-летней пенсионерки. Введя ее в заблуждение, мужчина оформил на себя нотариальную доверенность на распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом потерпевшей. Бабушку он убил, а тело закопал в садовом товариществе. Суд приговорил Астраханцева к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 17.01.2017 г. Массажистка, разрезавшая гражданского мужа на части, проведет в тюрьме 9,5 лет
- 17.01.2017 г. Мужчину застрелили во дворе на северо-западе Челябинска
- 16.01.2017 г. Житель Кыштыма из ревности ударил возлюбленную обухом топора по голове
- 13.01.2017 г. Зарезавших знакомого мужчин из Чесмы отдадут под суд
- 12.01.2017 г. Житель Челябинской области расчленил одноклассника и сбросил в реку