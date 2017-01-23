Штрафы за купальники. В каких странах и городах по улицам нельзя ходить в шортах и коротких юбках?

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Сегодня в «Нескучном праве» мы расскажем о некоторых правилах хорошего тона, закрепленных на уровне законодательства разных стран.

Итак, с малолетства родители учат своих чад, что за стол нужно садиться одетым, а «на югах» не устают повторять, что маршировать в мокрых плавках с пляжа до автобусной остановки – нехорошо, надо бы что-то накинуть.

Но если в России указанные нормы поведения незримо витают в воздухе и могут обернуться нарушителю максимум замечанием высокоморальной старушки, то в некоторых странах столь недостойное поведение наказывается рублем, вернее штрафом.

Так, на северо-востоке Иберийского полуострова Испании, на побережье Средиземного моря, в столице Каталонии - Барселоне, вас оштрафуют за разгуливание в городе в полуголом виде на приличную сумму: в переводе на рубли – от 8 до 20 тысяч за хождение в купальнике, плавках или спортивных шортах, и до 33 тысяч – за выход неодетым с нудистского пляжа.

В Италии аналогичный запрет был принят лишь в отношении мужчин, чья волосатая грудь, по слухам, раздражала местных жителей. Пожалуй, стоит признать такой закон опрометчивым. Ведь это явная провокация американских борцов за равенство полов и свободу самовыражения одновременно.

А что же происходит в жарких станах? В Таиланде ходить с обнаженным торсом существенно дешевле, чем в Европе. За вождение скутера или машины без футболки штраф составит всего около 600 рублей.

Зато в мусульманских странах, таких как ОАЭ, Марокко, Египет, запреты существенно строже: нельзя ходить даже в майках и коротких юбках.

Об этом сегодня в программе «Нескучное право» на «Челябинском эхе».

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