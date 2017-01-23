Фото с сайта Единая Россия

Представитель Челябинской области впервые вошел в президиум генсовета «Единой России». Депутат Госдумы Владимир Бурматов стал членом руководящего состава, избранного в воскресенье, 22 января, на XVI съезде партии. Ранее южноуральцы входили в высший совет и генсовет партии, но в президиуме до вчерашнего дня Челябинская область не была представлена.

Как отмечают эксперты, президиум является постоянно действующим руководящим органом, который обеспечивает выполнение программы партии, управляет политической деятельностью, разрабатывает проекты предвыборной программы. Укрепление федеральных позиций Бурматова позитивно скажется на его возможностях по отстаиванию интересов Челябинской области.

«Политик показал себя эффективным лоббистом интересов региона и благодаря этому целый ряд важных для нашей области проектов могут получить дополнительную федеральную поддержку. Кроме того, он является депутатом, который всегда открыт для инициатив, озвученных общественниками», – отметил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

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