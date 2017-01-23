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На Челябинскую область надвигаются 30-градусные морозы
23.01.2017 г. 14:46
На Челябинскую область надвигаются 30-градусные морозы. Существенно похолодает в регионе ночью в четверг, 26 января, сообщает Челябинский гидрометцентр. Столбики термометров начнут двигаться вниз вечером во вторник, 24 января. Температура воздуха может опуститься до минус 22. Ожидается небольшой снег.
Сильные снегопады ожидаются в ночь на среду, 25 января. Температура воздуха составит минус 17 градусов. На севере похолодает до минус 22. Минимальная температура днем в северных районах составит минус 16 градусов.
В ночь на четверг в отдельных районах похолодает до минус 30. Днем 26 января в регионе ожидается 15-20 градусов мороза.
По сообщению Росгидрометцентра, в Челябинске в ночь на четверг и пятницу ожидается до минус 29 градусов. Днем в эти дни будет -15-20. В субботу в темное время суток прогнозируют уже минус 23, днем - минус 11, а в ночь на воскресенье - минус 21.
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