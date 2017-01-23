Фото с сайта 74.мвд.рф

Новый глава Кунашакского района разбил несколько служебных машин в ДТП. Прокуратура проверяет руководителя территории Сибагатуллу Аминова на предмет нецелевого использования бюджетных денег. Жалобу на главу района подали члены общественной организации «Маяк-57 Наследие». По ее данным, которые приводит Znak.com, Аминов неоднократно попадал в аварии на служебных машинах марок Toyota Camry и Chevrolet Niva. При этом за рулем он был сам, а не прибегал к услугам штатного водителя. А ремонт разбитых авто без проведения конкурса осуществлялся в одном из самых дорогих сервисов региона.

Общественники заявили о пяти ДТП и ущербе районной казне в полмиллиона рублей. По факту обращения прокуратура начала проверку деятельности главы. В надзорном ведомстве не исключают, что к разбирательству подключатся следственные органы.

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